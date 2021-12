Promozione, Girone C: La Pieve domani in anticipo, il Ganaceto vuole sorpassare il Cavezzo

Si parte con l’anticipo tra la capolista e il Casumaro nell’anticipo del sabato alle 15 del Girone C di Promozione. I granata saranno in trasferta per continuare la grande striscia di vittoria consecutive ed allungare se possibile sulle inseguitrici. Domenica alle 14,30 il Ganaceto cercherà di sorpassare il Cavezzo (che questo weekend riposa), giocando in casa contro il Persiceto che arriva da una vittoria importantissima in chiave salvezza.

Dovrà cercare di rimanere attaccata alle prime anche la Virtus Camposanto che è caduta settimana scorsa proprio contro La Pieve Nonantola e questa domenica giocherà in casa contro il Fiorano che, posizionato a metà classifica, deve cercare punti per non farsi risucchiare dalla zona rossa della classifica. A cercare punti salvezza sono anche la Solierese, ora ultima, contro il Castelnuovo, e l’Atletico SPM che ospiterà il Polinago che settimana scorsa non ha giocato per l’impraticabilità del campo. Buona occasione per la Quarantolese che è riuscita a rientrare nel play off e vorrà rimanerci cercando i tre punti in casa della Centese che arriva da una sconfitta ed è ora ultima insieme alla Solierese.