Promozione, Girone C: anticipo per Atletico SPM e Ganaceto, La Pieve ospita il Polinago

Tanti match delicati per gli equilibri di classifica in questo weekend di campionato per il Girone C di Promozione

E’ il derby tra Atletico SPM e Ganaceto ad aprire la quinta giornata del Girone C di Promozione nell’anticipo di sabato alle 15. Entrambe le squadre arrivano da vittorie esterne rispettivamente contro Persiceto e Solierese; mentre i padroni di casa sono a caccia di punti salvezza, gli ospiti sono per ora a punteggio pieno rispetto alle partite giocate (tre, avendo già riposato un turno) e vogliono continuare la striscia di vittorie consecutive per cercare di insidiare la capolista La Pieve Nonantola che, dopo aver vinto anche contro il Cavezzo, domani ospiterà un Polinago euforico dopo il 3-0 rifilato alla Virtus Camposanto.

Quest’ultima tornerà a giocare in casa per dimenticare la brutta sconfitta e ospiterà Castelnuovo che viene da una vittoria contro la Centese. Il Cavezzo vuole subito rifarsi per tornare nelle zone altissime della classifica e ospiterà un Persiceto in difficoltà con un solo punto in classifica. Anche la Solierese vuole dimenticare il poker subito contro il Ganaceto e andrà a cercare la vittoria in casa del Casumaro che ha pareggiato domenica scorsa contro la Quarantolese che domani darà vita ad un derby interessante sfidando il Fiorano che la scorsa settimana ha riposato e che cerca ancora i primi punti in classifica. Riposa la Centese.