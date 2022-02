Promozione, Girone C: domani si gioca il recupero tra Polinago e Casumaro

Torna in campo domani il Polinago per giocare il recupero della gara inizialmente in programma per il 12 dicembre scorso e rinviata per l’abbondante nevicata che aveva reso impraticabile il campo. Mentre il resto del Girone C di Promozione scenderà in campo domenica prossima per riprendere da dove si era interrotto a causa del Covid, i gialloblù affronteranno domani alle 14,30 il recupero della quattordicesima giornata contro il Casumaro.

I modenesi si trovano a metà classifica, mentre i ferraresi si trovano in zona play out. Nell’ultima gara giocata, nel weekend del 19 dicembre, il Polinago aveva vinto per 3-1 sul campo dell’Atletico SPM mentre il Casumaro era uscito sconfitto dallo scontro casalingo nell’anticipo del sabato contro la capolista La Pieve Nonantola.