Promozione, Girone C: rinviata Polinago-Casumaro a data da destinarsi

E’ stata rinviata la partita in programma domani tra Polinago e Casumaro. Il match, che si sarebbe dovuto disputare alle 14,30 per la prima giornata del girone di ritorno del Girone C di Promozione, è stata rimandata a data da destinarsi per l’impraticabilità del campo dovuta alle nevicate degli ultimi giorni. A giorni sarà comunicata la data del recupero che non avverrà comunque prima dell’inizio dell’anno nuovo.