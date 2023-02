Promozione, Girone C: vincono CDR e Castelnuovo

Continua a vincere la CDR che di misura si impone sul San Felice nel derby giocato in anticipo al sabato. A decidere l’incontro è la rete di Corbelli al 36’. Grande vittoria anche per il Castelnuovo che fa 2-0 in casa contro il Fossolo con le reti di Cantaroni al 75’ e Lissoufi all’87’. Pareggio per 1-1 per il Cavezzo contro il Porretta con le reti rispettivamente di Aieta e Tardi.

Reti inviolate invece nel derby salvezza tra Quarantolese e Atletico SPM, infine sconfitta interna per la Virtus Camposanto contro il Casumaro a segno al 50’ con Vinci. Sugli altri campi imperioso 8-1 dello Zola Predosa contro la Vadese nel testacoda di giornata, vittoria per 2-1 del Faro contro l’MSP e sconfitta casalinga per il Trebbo contro la X Martiri.