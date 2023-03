Promozione, Girone C: CDR seconda in classifica, bene il Cavezzo

Grande vittoria della CDR nello scontro d’alta classifica in casa del Faro Coop: gli orange, grazie alla rete segnata da Corbelli al 56’, sorpassano gli avversari di giornata in classifica e si portano al secondo posto. Buon punto conquistato dalla Quarantolese che ferma sullo 0-0 la capolista Zola Predosa a domicilio. Vittoria importante del Cavezzo in ottica salvezza: in casa i biancazzurri battono la Vadese Sole Luna, ultima in classifica, grazie alla rete di Bulgarelli al 12’.

Finisce 2-0 il derby tra Castelnuovo e Atletico SPM: i blues si impongono con la doppietta di Carbone e i ragazzi di San Cesario rimangono penultimi in classifica. L’altro derby di giornata, tra Virtus Camposanto e San Felice, vede i biancoverdi esultare grazie alla rete segnata da Baraldi all’83’. Sugli altri campi il Casumaro vince per 4-1 sul campo del Porretta, mentre finisce 1-1 sia Trebbi-Fossolo che X Martiri-MSP.