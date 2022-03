Promozione, Girone C: L a Pieve pareggia ancora, brutta sconfitta per il Ganaceto

Si è portato fuori dalla zona play out dopo mesi l’Atletico SPM grazie alla convincente vittoria per 5-2 ottenuta in casa del Ganaceto che è sceso così in quinta posizione, raggiunto dalla Quarantolese che ha pareggiato contro il Fiorano e sorpassato da Cavezzo e Virtus Camposanto, rispettivamente vincenti ieri contro Persiceto e Castelnuovo.

I blues, alla seconda sconfitta consecutiva, sono scesi dalle zone che contano e devono cominciare ora a guardarsi le spalle trovandosi e soli tre punti dal Fiorano quintultimo e quindi dalla zona play out. Ha pareggiato di nuovo La Pieve Nonantola che, pur rimanendo a sedici punti dalla seconda, è stata fermata ancora e questa volta dal Polinago che si è avvicinato così al Ganaceto trovandosi ora solo a due punti. Tra Solierese e Casumaro la partita è stata rinviata per Covid, mentre la Centese ha riposato.