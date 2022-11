Promozione, Girone C: nei big match cade la CDR, pareggia il San Felice

Ancora una sconfitta per la CDR nel big match di giornata contro lo Zola Predosa. In casa dei bolognesi gli orange trovano la seconda sconfitta in stagione per mano di Fernandes che decide il match al 50’ su calcio di rigore. L’altro big match di giornata tra Faro Coop e San Felice termina invece a reti inviolate, così le posizioni tra le prime quattro rimangono quasi inalterate, ma i giallorossi raggiungono a quota 18 la CDR.

Bella vittoria per i blues del Castelnuovo che si sono imposti per 3-0 sull’ultima in classifica, la Vadese Sole Luna. Vince anche la Virtus Camposanto nel derby contro l’Atletico SPM: il 2-1 finale è stato deciso dalla doppietta di El Madi e dalla rete di Taali. Sconfitta interna invece per il Cavezzo che cede di fronte all’MSP: a decidere è la rete di De Martino al 43’.

Sconfitta in inferiorità numerica poi per la Quarantolese in casa del Trebbo: i modenesi passano avanti all’8’ con Castorri, poi Baravelli al 16’ trova il pareggio e Cini al 72’ ribalta su rigore. Sugli altri campi l’X Martiri e il Casumaro hanno pareggiato a reti inviolate così come Porretta e Fossolo.