Promozione, Girone C: Atletico SPM retrocesso, passo falso della CDR

Retrocessione matematica per l’Atletico SPM che oggi ha pareggiato in casa del Porretta per 3-3, ma è rimasto a sette punti dalla quartultima con solo due partite rimaste. Si è inguaiata invece la Virtus Camposanto che sembrava già salva da tempo e dopo la sconfitta casalinga di oggi contro la capolista Zola Predosa è entrata nei play out che attualmente disputerebbe col Fossolo.

Il Cavezzo si è portato fuori vincendo contro la CDR per 2-1 e salendo a 35 punti, uno in più del quintultimo posto. Gli orange invece sono rimasti terzi dal momento che gli inseguitori del Castelnuovo hanno pareggiato contro la Quarantolese portandosi così ad un solo punto dalla terza posizione. Attualmente i play off si giocherebbero proprio tra le due modenesi.

Anche il San Felice rischia per la prima volta in stagione, rimanendo ad un punto dalla quintultima dopo lo zero a zero di questo pomeriggio in casa della X Martiri. Sugli altri campi il Faro Coop ha vinto in casa del Trebbo, mentre il Fossolo ha vinto per 5-1 contro la Vadese Sole Luna. Il Casumaro ha fatto 2-0 contro l’MSP.