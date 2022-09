Promozione, Girone C: vola alto il San Felice, prima vittoria per la CDR

Prima bella vittoria per la CDR Mutina che si è imposta per 2-1 in casa contro il Fossolo. A segno sono andati Farina e Gripshi, mentre per gli ospiti ha segnato Crisci su rigore. Sconfitta invece per il Cavezzo che è caduto in casa del Faro Coop, partita decisa da Castro; sconfitta anche per la Quarantolese che rimane a zero dopo aver subito due reti in casa dal Porretta a segno con la doppietta di Adeyeni.

Ha vinto ancora invece il San Felice che ha concluso sul 2-0 il match contro il Casumaro grazie alle reti di Sentieri e di Ndrejaj. Il derby tra Virtus Camposanto e Castelnuovo è stato invece vinto dai blues per 4-1 sul campo dei biancoverdi: per gli ospiti a segno Baroni, Bosi, Reggiani e Progulakis, mentre per i padroni di casa è stato Baetta a segnare il gol della bandiera. Sugli altri campi lo Zola Predosa ha vinto per 3-1 contro l’X Martiri e il Trebbo si è imposto per 3-2 contro la Vadese Sole Luna.