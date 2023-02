Promozione, Girone C: vittorie per Cavezzo e Quarantolese

Vittorie importanti in chiave salvezza per le modenesi nel Girone C di Promozione. La Quarantolese si è imposta per 4-0 sul campo della Vadese con le reti di Bortolazzi, la doppietta di Gozzi e la rete al 91’ di Mortari. Vittoria esterna di misura anche per il Cavezzo che grazie a Pellacani ha espugnato il campo della X Martiri.

Ottima prova anche del Castelnuovo che ha vinto sul campo del Porretta con la rete decisiva di Soli all’8’, mentre per San Felice e CDR sono arrivati due pareggi per 1-1: i giallorossi in casa contro il Trebbo sono passati in svantaggio per un rigore segnato al 50’ da Cini, poi tre minuti più tardi Marchesini ha pareggiato; gli orange invece sono passati in vantaggio al 22’ con Corbelli sul campo dell’Atletico SPM che ha poi conquistato un ottimo punto pareggiando al 46’ del primo tempo con Cheli.

Unica sconfitta tra le modenesi è stata la Virtus Camposanto che sul campo del Fossolo ha subito la tripletta di Crisci, segnando il gol della bandiera al 93’ con Tecku. Sugli altri campi il Casumaro ha vinto per 1-0 contro il Faro, mentre l’MSP ha subito sei reti in casa dalla capolista Zola Predosa (1-6 il finale).