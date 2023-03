Promozione, Girone C: pareggio da brividi per la CDR contro la capolista

Pareggio da film per la CDR nello scontro casalingo contro la capolista: lo Zola Predosa passa in vantaggio dopo 6’ con Tonelli e raddoppia al 76’ con Di Giulio; sembra tutto finito per gli orange che tirano fuori il carattere e all’80’ accorciano con Corbelli che poi fa doppietta al 95’ e il finale è 2-2. L’Atletico SPM è stato sconfitto invece in casa nel derby contro la Virtus Camposanto per 2-3 e continua a rischiare in zona retrocessione diretta.

Pareggio per 1-1 del Cavezzo sul campo dell’MSP con le rete di Hoxha a rispondere ad Afriyie. Pareggio anche per la Quarantolese in casa contro il Trebbo: ospiti in vantaggio al 26’ con Veglia, poi pareggio di Barbalaco, ancora avanti il Trebbo con Cini e pareggio definitivo di Gobbi. Sconfitta di misura per il San Felice tra le mura di casa contro il Faro Coop. 2-2 invece per il Castelnuovo in casa del fanalino di coda Vadese Sole Luna.

Blues avanti al 22’ con Carbone e pareggio al 55’ di Ballotta, poi Castelnuovo ancora avanti con Cantaroni e pareggio all’85’ di Dominguez. Sugli altri campi Casumaro e X Martiri hanno pareggiato per 1-1, mentre Fossolo-Porretta è terminata per 4-5.