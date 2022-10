Promozione, Girone C: quarta sconfitta per la Quarantolese, vincono ancora San Felice e CDR

Non si fermano San Felice e CDR Mutina che vincono ancora nella quarta giornata del Girone C di Promozione. I giallorossi rimangono a pieni punti dopo aver vinto per 2-0 in casa contro la Vadese Sole Luna grazie alle reti di Sarti al 43’ e al 75’ su rigore; gli orange, neopromossi, seguono a soli due punti dopo la vittoria casalinga ottenuto questo pomeriggio contro l’MSP: a passare invantaggio sono stati gli ospiti con Afriyie al 15’, poi Montorsi ha pareggiato al 36’ e al 58’ Vernia ha chiuso la rimonta.

Tre punti anche per il Cavezzo che ha vinto di misura nel derby sul campo del Castelnuovo grazie alla rete di Tosse all’89’ e trovando così la prima vittoria in campionato. Venendo alle note dolenti, ancora a zero punti la Quarantolese, sconfitta in casa dal Casumaro per 2-0 con le reti Manfredini e Testoni; batosta per l’Atletic SPM che ha subito ben sei reti dal Trebbo (Cini 36’ rig., 51’, 53’ rig., Mauro 46’, 72’, Innocenti 80’) riuscendo a segnarne solo due con Lotti al 12’ e Taali al 65’.

Sconfitta anche la Virtus Camposanto che dopo dieci minuti era sotto già di due reti (Bigoni 7’, Marku 10’), poi Baraldi al 13’ ha accorciato le distanze e Pecorari ha pareggiato al 49’, ma al 65’ è arrivata la doppietta personale per Marku che ha regalato tre punti all’X Martiri. Sugli altri campi il Faro Coop ha battuto per 4-1 il Porretta, mentre lo Zola Predosa ha vinto per 3-0 sul Fossolo.