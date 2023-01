Promozione, Girone C: due gare rinviate per le modenesi, vittoria della CDR

Tre gare rinviate nel Girone C di Promozione, tra cui Castelnuovo-Virtus Camposanto e Porretta-Quarantolese, oltre a Vadese Sole Luna-Trebbo. Vittoria per la CDR sul campo del Fossolo: padroni di casa in vantaggio al 20’ con Santaniello, poi Guilouzi due minuti più tardi trova il pareggio e Vignocchi al 45’ ribalta il risultato; chiude sul 3-1 finale Baroni al 92’.

Pareggio per il San Felice che fa 1-1 sul campo del Casumaro: vantaggio dei giallorossi all’11’ con Brondolin, poi al 43’ Darraji firma il pari. 1-1 anche tra Cavezzo e Faro Coop: sono i secondi in classifica a passare in vantaggio al 30’ con Haber, poi i modenesi trovano il pareggio al 70’ con El Madi. Sconfitta invece per l’Alteltico SPM che perde 2-0 sul campo dell’MSP a segno con Garofalo e Puopolo. La capolista Zola Predosa ha invece vinto per 2-1 sul campo della X Martiri.