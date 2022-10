Promozione, Girone C: San Felice sconfitto in casa dalla capolista

Vince solo il Cavezzo tra le modenesi del Girone C di Promozione. I biancazzurri si sono imposti sul campo del Casumaro per 3-0 con le reti di Hoxha, Saracino su rigore e Pellacani. Pareggio tra Atletic CDR Mutina e Quarantolese per 1-1, con gli orange i vantaggio al 3’ grazie alla rete di Farina, poi i mirandolesi hanno risposto nella ripresa al 67’ con Ferrari.

Pareggio a reti inviolate anche per la Virtus Camposanto sul campo della Vadese Sole Luna, mentre il Castelnuovo ha fatto 1-1 sul campo dell’MSP con le reti di Licciardo al 25’ del primo tempo per i padroni di casa cui ha risposto Reggiani al 68’. Sconfitta per il San Felice che in casa ha ceduto di fronte allo Zola Predosa che continua a marciare in vetta alla classifica grazie alle reti di Gilli al 50’ e Barbieri al 94’.

Sconfitta casalinga anche per l’Atletico SPM che ha subito due reti dal Faro Coop per mano di Lenzi al 16’ e Bazzani al 48’. Sugli altri campi il Fossolo ha perso per 1-2 contro l’X Martiri, mentre il Porretta e il Trebbo hanno pareggiato per 2-2.