Promozione, Girone C: Bene San Felice e Castelnuovo, ancora a zero la Quarantolese

Ancora una vittoria, la terza consecutiva, per il San Felice che rimane in vetta alla classifica dopo aver battuto l’Atletico SPM nel derby del Girone C di Promozione: tutto è successo nel secondo tempo quando Ndrejai ha portato in vantaggio i giallorossi al 65’, all’89’ Vanzini ha trovato il pareggio, ma al 91’ Sarti su rigore ha riportato in vantaggio i suoi.

Seconda sconfitta consecutiva invece per il Cavezzo che perso in casa contro il Trebbo: gli ospiti passati in vantaggio al 30’ con Cini su rigore, hanno poi raddoppiato al 43’ con Innocenti; nella ripresa Saracino ha accorciato le distanze trasformando un rigore al 65’, ma tre minuti più tardi Cini ha trovato la doppietta personale chiudendo il risultato sull’1-3.

Terza sconfitta consecutiva per la Quarantolese che è rimasta a zero in classifica: contro l’MPS è terminata 2-1 con i bolognesi in vantaggio al 35’ con Bartolini, mentre il raddoppio è arrivato al 63’ con De Martino; i modenesi hanno trovato la reazione troppo tardi accorciando all’88’ su rigore con Cavicchioli, ma il match è terminato 2-1.

Pareggio per la Virtus Camposanto che a Porretta ha fatto 1-1 con le reti di Baetta per i biancoverdi e di Adeyeni per i padroni di casa. Infine il Castelnuovo ha trovato la seconda vittoria sul campo dell’X Martiri grazie alla rete di Fontanesi al 28’. Nell’anticipo del sabato la CDR aveva strapazzato la Vadese Sole Luna in terra bolognese con il finale di 1-6.