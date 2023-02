Promozione, Girone C: due gare rinviate, San Felice domina la capolista

Risultati pazzi nel Girone C di Promozione dove due gare sono state rinviate e si tratta di Castelnuovo-MSP e Faro Coop-Atletico SPM. Grande gioia per il San Felice che ha battuto la capolista a domicilio imponendosi con un netto 2-0 grazie all’autorete di Minelli al 32’ e al gol chi ha chiuso l’incontro firmato da Di Costanzo al 45’.

Sconfitta che brucia invece per la CDR che ha lasciato il derby ad una Quarantolese cinica e brava a portarla a casa con la rete di Mortari al 79’ che ha permesso ai mirandolesi di portarsi fuori dalla zona rossa. Pareggio per 1-1 nell’anticipo del sabato tra Cavezzo e Casumaro, con le reti di Hoxha al 7’ per i padroni di casa e di Benini al 69’ per gli ospiti.

Bella vittoria per 2-0 anche della Virtus Camposanto che in casa ha avuto la meglio sul fanalino di coda Vadese Sole Luna grazie alle reti di Pecorari al 15’ e di Montorsi al 20’. Sugli altri campi il Treno ha vinto per 2-0 sul Porretta e la X Martiri ha pareggiato per 2-2 contro il Fossolo.