Promozione, Girone C: cade la CDR e si fa avvicinare dal Castelnuovo

Sconfitta nel derby d’alta classifica per la CDR che è caduta sul campo del Castelnuovo e si è fatta avvicinare in classifica. La rete di Reggiani al 50’ ha deciso l’incontro e ora i blues sono a soli due punti dagli Orange che hanno perso terreno dal secondo posto dal momento che il Faro Coop ha vinto lo scontro diretto in vetta contro la capolista Zola Predosa per 2-0.

Sconfitte anche San Felice e Virtus Camposanto negli altri due derby di giornata: i giallorossi sono caduti in casa del Cavezzo che ha conquistato tre punti importantissimi in ottica salvezza grazie alla doppietta di Bulgarelli; i biancoverdi invece (che al pari del San Felice sono già tranquilli) hanno perso in casa contro la Quarantolese, a segno al 28’ con Malagoli e al 79’ con Acanfora, che ha messo distanza tra sé e i play out.

Pareggio che non serve molto per l’Atletico SPM che ha chiuso per 1-1 lo scontro in casa della X Martiri (3’ Pagano, 74’ Cheli) ed è rimasto penultimo in classifica. Sugli altri campi l’MSP ha vinto 2-0 sul campo del Fossolo, il Porretta ha vinto per 3-0 in casa contro la Vadese Sole Luna e il Casumaro ha vinto per 2-0 in casa del Treno.