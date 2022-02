Promozione, Girone C: La Pieve schiacciasassi, bene la Solierese

Non si è giocata per la nevicata che ha imbiancato l’Appennino la partita tra Polinago e Cavezzo che è stata rinviata a data da destinarsi. Il Ganaceto ha riposato e lo scontro diretto tra Quarantolese e Virtus Camposanto, giocato sabato in anticipo, è terminato con un pareggio per 1-1; anche il Castelnuovo ha pareggiato a reti inviolate contro l’Atletico SPM, così le posizioni dalla settima alla seconda non hanno avuto grandi variazioni.

Ha preso così ancora più il largo La Pieve Nonantola che ha vinto ancora al ritorno in campo, battendo per 3-0 un Fiorano che è stato raggiunto dal Casumaro (vincente nello scontro diretto contro il Persiceto) a diciassette punti, in quintultima posizione. Importante invece la vittoria della Solierese che, battendo la Centese, ha lasciato i ferraresi soli all’ultimo posto ed ha sorpassato l’Atletico SPM portandosi in terzultima posizione.