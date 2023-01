Promozione, Girone C: neanche una modenese sconfitta

Buona giornata per le modenesi del Girone C di Promozione, nessuna sconfitta. Continua a vincere la CDR che in casa fa 3-1 contro la Vadese Sole Luna con la doppietta di Corbelli e la rete di Gripshi, mentre per gli avversari a segno è andato Vicinelli. Vittoria anche per il Castelnuovo nell’anticipo del sabato, anche per i blues 3-1: a segno Ponzi, Bosi e Nadini, mentre per la X Martiri ha accorciato Pagani.

Tre punti d’oro anche per la Quarantolese che tra le mura amiche ha vinto per 2-0 grazie alla doppietta di Cavicchioli, mentre la Virtus Camposanto ha vinto di misura contro il Porretta e a decidere è stato Baraldi. Pareggio nel derby tra San Felice e Atletico SPM: a segno per i giallorossi Stabellini, mentre per gli ospiti gol di Cheli.

Pari anche per il Cavezzo sul campo del Trebbo: avanti i biancazzurri con Hoxha, recuperati poi da Cini dopo pochi minuti. Sugli altri campi la capolista Zola Predosa ha vinto per 2-0 contro il Casumaro, mentre Faro-Fossolo è stata rinviata.