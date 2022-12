Promozione, Girone C: grande vittoria della CDR, sconfitta per il San Felice

Girone C

Promozione Emilia Romagna Girone C

E’ tornata grande al CDR che nel derby contro il Cavezzo ha vinto con un perentorio 7-0 riportandosi così al terzo posto in classifica. Al 3’ è stato Panzanato a portare avanti gli orange, poi Gripshi ha raddoppiato già al 6’. Al 45’ la chiudeva Vignocchi con ancora un tempo da giocare. Nella ripresa è arrivata poi la marcatura di De Lauri al 55’, mentre al 75’ Paltrinieri ha messo a segno la manita. Ancora Panzanato all’80’ e ancora Paltrinieri all’85’ hanno chiuso le marcature.

Nell’anticipo del sabato la Quarantolese aveva battuto per 3-1 il Castelnuovo: tutto è successo nella ripresa quando al 47’ Gozzi ha sbloccato per i mirandolesi, poi al 72’ Mambrini ha raddoppiato. Al 74’ Carbone ha accorciato le distanze su rigore e infine Grillenzoni l’ha chiusa per i padroni di casa all’85’.

Sconfitta casalinga invece per l’Atletico SPM che ha subito tre reti dal Porretta mettendone a segno solo una. Ancora la Virtus Castelfranco ha perso in casa della capolista Zola Predosa che ha deciso l’incontro con Gilli e Marzillo. Sconfitta anche per il San Felice tra le mura di casa contro la X Martiri che ha trovato la rete all’88’ con Marongiu quando il match sembrava destinato ad un pareggio.