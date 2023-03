Promozione, Girone C: ancora vittoria per la CDR

Continua alla grande il campionato della CDR che vince ancora in casa contro il Trebbo grazie alle reti di Gripshi al 12’ e di Guilouzi all’85’. Ad oggi gli orange, terzi in classifica, andrebbero a giocare i play off contro la seconda, avendo otto punti sulla quarta.

Sconfitta interna invece per l’Atletico SPM che ha subito tre reti contro una dalla capolista Zola Predosa. Vittoria esterna invece per il Castelnuovo che si è imposto per 2-0 sul campo del Casumaro con le reti di Carbone e Di Guglielmo. 2-0 fuori casa anche per il Cavezzo che grazie alla doppietta di El Madi ha dominato il Fossolo.

Nel derby in anticipo al sabato tra San Felice e Quarantolese è terminata invece 1-1 con la rete di Sentieri al 10’ per i padroni di casa e il pareggio di Cavicchioli al 56’ per gli ospiti. Sconfitta per la Virtus Camposanto sul campo dell’MSP che ha vinto di misura con al rete al 25’ di Alfredo. Sugli altri campi Porretta e X Martiri hanno pareggiato per 1-1, mentre il Faro Coop ha vinto per 5-0 sulla Vadese Sole Luna.