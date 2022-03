Promozione, Girone C: solo pari per La Pieve, Ateltico SPM vince e vede la salvezza avvicinarsi

Stop della Pieve che chiude la lunga serie di vittorie consecutive e incappa in un pareggio nel big match in casa del Cavezzo. La sfida, terminata 1-1, ha consegnato un punto a testa che ha lasciato invariate le distanze in vetta alla classifica dove i granata sono rimasti a diciassette punti dalla seconda, il Ganaceto, che ha a sua volta pareggiato contro la Solierese.

Al terzo posto è rimasta la Virtus Camposanto, anch’essa reduce da un pareggio casalingo contro il Polinago; a beneficiarne è la Quarantolese che, vincendo sul campo del Casumaro, ha raggiunto la Virtus al terzo posto, mentre al quinto è rimasto il Cavezzo con 24 punti.

Ancora una sconfitta per il Castelnuovo che è rimato sesto, a tre punti dalla quinta, dopo aver perso nell’anticipo in casa del fanalino di coda, la Centese, che si è portata al pari del Persiceto, sconfitto nello scontro diretto per la salvezza in casa dell’Atletico SPM, ora ad un solo punto dalla salvezza diretta, rappresentata dal Fiorano che ieri ha riposato.