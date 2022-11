Promozione, Girone C: prima sconfitta per la CDR, vittoria nel testacoda per la Quarantolese

Due pareggi a reti inviolate per le modenesi del Girone C di Promozione al termina della nona giornata. I due derby di giornata sono finiti senza reti, con l’Atletico SPM e il Castelnuovo, oggi avversari, che sono rimasti a metà classifica; anche San Felice-Virtus Camposanto è finita senza gol: per i giallorossi comunque un buon punto visti i risultati di giornata, mentre i biancoverdi rimangono nel limbo.

Sconfitta nel match di alta classifica per la CDR che è passata in vantaggio al 18’ con Napoli, poi nella ripresa il Faro Coop ha ribaltato con Haber al 51’ e Dahbi all’85’. Grande vittoria per la Quarantolese che fa tre punti d’oro in ottica salvezza contro la capolista Zola Predosa: i bolognesi sono passati in vantaggio al 35’ con Oppi, ma i mirandolesi non hanno mai smesso di crederci trovando il pareggio all’85’ con Cavicchioli e la rete della vittoria al 95’ con Gozzi.

Sconfitta esterna invece per il Cavezzo che ha subito la doppietta del fanalino di coda Vadese Sole Luna a segno al 48’ e al 58’ con Ciarallo. Sugli altri campi l’MPS ha vinto per 3-1 contro l’X Martiri, 1-1 è finita tra Fossolo e Trebbo, mentre tra Casumaro e Porretta è terminata 2-2.