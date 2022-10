Promozione, Girone C: la CDR vince anche a San Felice, Quarantolese ancora a zero

Incredibile la CDR Mutina! Gli orange vincono ancora e lo fanno nel derby contro la capolista San Felice che viene così sorpassata in classifica proprio dai ragazzi di Beppe Greco. A decidere l’incontro sono state le reti di De Lauri e quella di Ligabue all’85’ che ha chiuso il risultato.

Pareggio per il Castelnuovo che dopo essere passato in vantaggio al 65’ con Carbone in casa del Fossolo, ha subito poi la rete del pari al 73’ da Atzeni. Sconfitto per 2-0 il Cavezzo in casa del Porretta che ha mandato in rete Abayomi e Froio; 2-0 subito anche dalla Virtus Camposanto in casa del Casumaro dove a segno sono andati Faggioli e Testoni. Infine, il derby salvezza tra Atletico SPM e Quarantolese è finito per 1-0 con la rete di Pederzani per i padroni di casa, mentre i mirandolesi sono ancora a zero punti in classifica.