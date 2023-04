Promozione, Girone C: la vittoria del Castelnuovo riapre la lotta alla seconda posizione

Vittoria importantissima del Castelnuovo sul campo della seconda, il Faro Coop: ora i blues, vincenti per 1-4, e gli orane della CDR (che hanno vinto per 3-0 sul Porretta) possono giocarsi la possibilità di raggiungere anche il secondo posto all’ultima giornata. Altrimenti tra le due modenesi sarà play off fin dalle prime fasi.

Il Cavezzo ha pareggiato in casa della capolista già promossa Zola Predosa e si è portato momentaneamente in salvo, con un solo punto sulla X Martiri che ha pareggiato in casa della Quarantolese per 2-2. Il San Felice può definitivamente festeggiare dopo la vittoria per 1-0 sul Fossolo, ancora in ballo invece la Virtus Camposanto che ha vinto per 2-1 in casa del Trebbo. L’Atletico SPM già retrocesso ha perso in casa contro il Casumaro per 3-0, sconfitta casalinga anche per la Vadese Sole Luna contro l’MSP