Promozione, Girone C: vittoria per San Felice e Castelnuovo

Mezzo passo falso della CDR che contro l’MSP non va oltre il pareggio a reti inviolate e rimane a sette punti dalla vetta, avvicinata dal Faro Coop che ora dista solo un punto. Rimane dentro alla zona play off il Castelnuovo che vince il derby in casa di un Cavezzo che si allontana ancora un po’ dalla salvezza: sono sempre cinque i punti di distanza dalla sestultima, ma con una partita in meno da giocare.

A decidere l’incontro in favore dei blues è Carbone al 30’. Punticino importante per la Quarantolese che si porta ad un solo punto dalla salvezza diretta passando in vantaggio con Gozzi al 60’ sul campo del Casumaro, poi raggiunta dalla rete di Vinci solo quattro minuti più tardi. Sconfitta invece per l’Atletico SPM che rimane quintultimo dopo aver subito in casa due reti dal Trebbo a firma di Baravelli e Pasolini.

Scivola di qualche posizione la Virtus Camposanto che rimane comunque a metà classifica dopo la sconfitta subita oggi sul campo della X Martiri per 3-0 (tripletta di Pagani negli ultimi venti minuti). Vittoria invece per il San Felice che fa 3-1 in casa del fanalino di coda Vadese Sole Luna con le reti di Sentieri, Brondolin e Bacchiega, mentre per i bolognesi a segno Hassine.

I giallorossi rimangono così ad un punto dal Castelnuovo e di conseguenza ad un punto dalla zona play off. Sugli altri campi il Fossolo ha subito quattro reti incaca dalla capolista Zola Predosa, mentre il Faro Coop ha vinto per 1-0 sul campo del Porretta.