Promozione, Girone C: tutti i risultati della seconda giornata

Vittoria esterna per il Ganaceto che batte il Persiceto per 1-2; vincono anche Quarantolese in casa di misura contro la Centese e La Pieve sempre in casa per 2-0 contro il Casumaro. Le tre modenesi volano così in classifica a punteggio pieno, avendo vinto le prime due giornate di campionato. A raggiungerle potrebbero essere il Cavezzo che ha vinto la prima e ieri ha riposato e la Solierese che ieri ha vinto al debutto sul campo del Castelnuovo per 1-3 avendo osservato il turno di stop alla prima. Tra Fiorano e Virtus Camposanto hanno vinto i ragazzi della Bassa in trasferta per 0-2, mentre Polinago e Atletico SPM hanno pareggiato senza gol.