Promozione, Girone C: La Pieve riposa, il Polinago cerca il sorpasso

E’ la Virtus Camposanto ad aprire la sesta giornata del Girone C di Promozione con l’anticipo del sabato alle 20,30 in casa del Persiceto. I bolognesi sono ultimi in classifica con un punto e arrivano dalla batosta di domenica scorsa contro il Cavezzo (6-0); i modenesi invece hanno perso le ultime due e sono rimasti inghiottiti dalla zona Play Out. Il Polinago cercherà il sorpasso in vetta sulla Pieve Nonantola che riposa e lo farà ospitando il Fiorano, reduce alla prima vittoria e dai primi punti conquistati in campionato contro la Quarantolese.

Quest’ultima dovrà reagire affrontando un Cavezzo in grande forma ed esaltato dopo i sei gol segnati domenica scorsa. Anche Ganaceto e Castelnuovo hanno la possibilità di raggiungere La Pieve e cercheranno la vittoria rispettivamente contro la Centese (penultima in classifica) e il Casumaro, che ha vinto domenica scorsa per 4-0 contro la Solierese. Infine i gialloblù di Soliera cercheranno il riscatto contro l’Atletico SPM che ha vinto l’ultima contro il Ganaceto.