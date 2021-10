Promozione, Girone C: anticipo tra Cavezzo e Solierese, La Pieve ospita il Persiceto

Cavezzo-Solierese aprirà la settima giornata del Girone C di Promozione nell’anticipo del sabato alle 15,00. I padroni di casa arrivano da un pareggio sei trovano alle spalle delle prime in classifica, mentre gli ospiti hanno vinto domenica scorsa contro l’Atletico SPM (che riposerà in questo turno) e si sono portati al quintultimo posto con sette punti. Torna in campo dopo il riposo La Pieve che affronterà il fanalino di coda Persiceto per cercare di allungare ancora sul Castelnuovo che domenica scorsa ha affiancato i granata in vetta con 12 punti e domani andrà in casa del Fiorano, forte dei primi due risultati positivi della stagione. La Virtus Camposanto ospiterà il Ganaceto tentando il sorpasso in classifica, mentre il Polinago, secondo con 11 punti, dovrà difendersi da una Quarantolese partita benissimo e poi calata un po’ nelle ultime partite. L’ultimo match in programma domenica alle 15,30 sarà Casumaro-Centese.