Promozione, Girone C: Solierese-Persiceto in anticipo, scontro diretto tra Virtus Camposanto e Cavezzo

Si apre con l'anticipo tra Solierese e Persiceto la dodicesima giornata del Girone C di Promozione. Le due squadre si incontreranno domani alle 15 per cercare punti salvezza, essendo entrambe in zona play out: i bolognesi sono ultimi con cinque punti e arrivano dal turno di riposo, mentre i modenesi sono terzultimi dopo il pareggio ottenuto in casa del Polinago.

Le altre partite sono tutte in programma per domenica alle 14,30 e vedranno la capolista La Pieve Nonantola in trasferta a San Cesario contro l'Atletico SPM che domani scorsa ha ottenuto un buon punto contro il Cavezzo; i granata invece cercheranno di allungare ancora di pi la lunga lista di vittorie consecutive. Il Ganaceto cercherà di rialzarsi subito dopo la cinquina subita proprio da La Pieve e tornerà a giocare in casa contro la Quarantolese finita in zona play out dopo la sconfitta interna contro il Castelnuovo che questo weekend riposerà.

Match delicato tra Virtus Camposanto e Cavezzo che sono separate solo da due punti, rispettivamente al quarto e secondo posto in classifica. Il Polinago dovrà cercare punti importanti per rimanere aggrappato ai play off nella sfida ferrarese contro la Centese che sta cercando punti salvezza pesanti dopo la vittoria dell'anticipo dell'undicesima giornata contro il Fiorano che vuole rimanere fuori dalla zona rossa e domenica sarà in campo a Casumaro.