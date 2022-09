Promozione, Girone C: bella vittoria del San Felice, sconfitta per la Quarantolese

Tanti pareggi per le modenesi del Girone C di Promozione. Dopo il 4-4 del Castelnuovo nell’anticipo contro il Trebbo, anche la CDR ha esordito con un pareggio per 1-1 in casa del Casumaro: al gol di Vinci al 10’, ha risposto Pilia per gli orange al 42’. Pareggio per 1-1 anche nel derby tra Cavezzo e Virtus Camposanto: padroni di casa in vantaggio già al 5’ con Baraldi, poi i bianconeri hanno trovato il pareggio al 15’ con Saracino che ha trasformato un rigore.

2-2 è finita invece tra Vadese Sole Luna e Atletico SPM: per i bolognesi sono andati a segno Galofaro e Vicinelli, mentre i modenesi sono stati aiutati da un’autorete di Bacchi e a pareggiare i conti è stato Leonardi. E’ stata sconfitta la Quarantolese in casa del Fossolo che si è imposto per 2-0 con le reti di Santiniello al 45’ e di Crisci al 75’, mentre ha vinto con un netto 4-1 il san Felice sul campo dell’MSP grazie alle reti di Andrejaj al 6’ cui sono seguite quelle di Bacchiega, Sarti e Bernabiti; a nulla è servito il gol della bandiera di Nicciato per i padroni di casa. Sugli altri campi il Porretta ha perso 4-1 contro lo Zola Predosa e il Faro si è imposto per 5-1 sull’X Martiri.