Promozione, Girone C: ancora due modenesi in cerca dei primi punti

Solo la Solierese, tra le dieci modenesi di Promozione, non giocherà un derby domani nella terza giornata di campionato. I gialloblù, che per ora hanno vinto l’unica partita giocata, avendo riposato nel primo turno, affronteranno i ferraresi della Centese che per ora hanno conquistato solo un punto contro il Persiceto. Match delicato per la Virtus Camposanto che dopo la sconfitta della prima giornata ha vinto nella seconda contro il Fiorano e domani ospiterà la Quarantolese che sta dominando in campionato e che è stata eliminata mercoledì dalla Coppa Italia per mano della Vianese.

Il Castelnuovo cerca i primi punti in classifica dopo due sconfitte e lo farà in casa dell’Atletico SPM che finora ha conquistato solo un punto nella seconda giornata contro il Polinago e che ancora non ha segnato neanche una rete. I gialloblù della montagna poi sono attesi nella Bassa dal Cavezzo che ha riposato nella scorsa giornata dopo aver vinto la prima contro il Fiorano. Quest’ultimo è ancora a secco di punti e cercherà di sbloccare la situazione in casa contro La Pieve Nonantola, lanciatissima sia in campionato che in Coppa Italia dove ha ottenuto il passaggio ai sedicesimi di finale battendo la Vadese Sole Luna. Il sesto match in programma domani sarà Casumaro-Persiceto. Riposa il Ganaceto.