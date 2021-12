Promozione, Girone C: scontro diretto tra Polinago e Ganaceto, Virtus Camposanto riposa

Ultima giornata di andata per il Girone C di Promozione che prenderà il via domani alle 15 con Cavezzo-Casumaro: i modenesi arrivano da una sconfitta e vorranno rialzarsi per continuare a inseguire il secondo posto, ora occupato dalla Virtus Camposanto che questo weekend riposerà. All’inseguimento c’è anche il Castelnuovo che arriva dal turno di riposo e che domenica alle 14,30, insieme a tutte le altre, affronterà il fanalino di coda Persiceto che arriva dalla vittoria per 3-1 sulla Solierese.

Quest’ultima, a caccia di punti salvezza, sarà di scena in casa della Quarantolese dove, vincendo, potrebbe anche avvicinare i mirandolesi arrivando ad un solo punto di distacco. Scontro importante anche per il Fiorano che ospiterà l’Atletico SPM: i biancorossi si trovano ora nel limbo di metà classifica con 15 punti dopo una bella rimonta effettuata nelle ultime settimane, mentre la squadra di San Cesario è ancora invischiata in zona play out con 11 punti.

Scontro diretto invece per quanto riguarda Polinago e Ganaceto che si trovano pari punti ai margini della zona play off e a soli tre punti dalle quarte. Passeggiata, almeno sulla carta per La Pieve Nonantola che dall’alto dei suoi dieci punti di vantaggio sulla seconda, ospiterà la Centese che si trova nella parte bassa della classifica al pari della Solierese.