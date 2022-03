Promozione, Girone C: La Pieve in anticipo per ritrovare la vittoria

Dopo il turno di riposo torna in campo La Pieve Nonantola, capolista del Girone C del campionato di Promozione, che, dopo due pareggi consecutivi, giocherà nell’anticipo del sabato in casa del Persiceto, squadra che cerca di evitare la retrocessione diretta.

Se il primo posto sembra ormai assegnato da tempo ai granata, la lotta per i play off è invece molto accesa, con cinque squadre racchiuse in due punti: sarà quindi scontro diretto tra Ganaceto e Virtus Camposanto, ora rispettivamente sesta e terza, così come tra Quarantolese e Polinago, a pari merito al quarto posto con 27 punti; il Cavezzo invece giocherà contro la Solierese che settimana scorsa è scivolata in ultima posizione e vorrà a tutti i costi rialzarsi.

Cerca punti importanti in termini di salvezza anche il Fiorano che ora è quintultimo e avrà la possibilità, vincendo, di portarsi ad un punto dalle sestultime, ovvero l’Atletico SPM, che in questo weekend riposerà, e il Castelnuovo che sarà l’avversario di giornata dei biancorossi. Domenica si giocherà anche lo scontro salvezza tra Centese e Casumaro.