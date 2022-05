Promozione, Girone C: scontro diretto per Cavezzo e Camposanto, Fiorano cerca la salvezza

Si attendono i primi verdetti nel Girone C di Promozione dove a due giornate dalla fine le lotte sono ancora tutte aperte, a parte quella per la vittoria finale che ha già visto La Pieve Nonantola trionfare con larghissimo anticipo. I granata continuano a mietere vittime nonostante i ventuno punti sulla seconda e domani ospiteranno l’Atletico SPM che sta lottando con le unghie e con i denti per cercare di raggiugnere la salvezza diretta.

Scontro diretto invece tra Cavezzo e Virtus Camposanto, rispettivamente seconda e quinta, separate però solo da cinque punti. Il Ganaceto terso giocherà in casa della Quarantolese che preme per rientrare nella zona play off, mentre il Polinago quarto ospiterà la Centese, penultima e obbliga a vincere per sperare di giocarsi almeno i play out.

Nella stessa situazione dei ferraresi ci sono anche i bolognesi del Persiceto che affronteranno lo scontro diretto in casa contro la Solierese che li precede di sole tre lunghezze al terzultimo posto. Scontro diretto per la salvezza anche tra Fiorano e Casumaro, con i modenesi che si trovano ora fuori dai play out con due punti di vantaggio sui ferraresi. Riposa invece il Castelnuovo che potrebbe rischiare di essere risucchiato negli spareggi salvezza.