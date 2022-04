Promozione, Girone C: classifica corta, si lotta ancora per tanti obiettivi

Apre il ventiduesimo turno del Girone C di Promozione il match in programma sabato alle 16 tra Centese, ultima in classifica, e Cavezzo, ora secondo. La vetta è ormai irraggiungibile con La Pieve Nonantola che ha raggiunto la promozione in Eccellenza già domenica scorsa e in questo turno affronterà, domenica alle 15,30, la trasferta di Soliera, contro una squadra che cerca in tutti i modi di mantenere la terzultima posizione, avendo solo tre punti dalle ultime due.

Tra queste, insieme alla Centese, c’è il Persiceto che domenica ospiterà la Quarantolese, ora terza in piena lotta per rimane nei play off e ora a pari punti con il Ganaceto che ospiterà il Fiorano,, impegnato nel cercare la salvezza diretta che ora è distante solo un punto. Appena fuori dalla zona play out c’è il Castelnuovo che dovrà vincere a tutti i costi in casa contro il Polinago, approfittando del turno di riposo del Casumaro quintultimo, per staccarsi dalla zona rossa. Infine l’Atletico SPM, da poco uscito dalla zona play out, con una vittoria nello scontro casalingo contro la Virtus Camposanto, potrebbe addirittura raggiungere gli avversari di giornata ed entrare nella zona play off.