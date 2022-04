Promozione, Girone C: ancora tutto aperto a tre giornate dalla fine

Ancora tutto aperto nel Girone C di Promozione a tre giornate dalla fine. La classifica è cortissima e l’unica posizione ormai certa da tante settimane è la testa della classifica con La Pieve che ha ancora venti punti sulla seconda. I granata domani giocheranno proprio in casa della seconda, il Ganaceto, che si sta battendo per rimanere dentro ai play off, insidiato dal Cavezzo che è solo un punto indietro e domani giocherà in casa dell’Atletico SPM, squadra che invece vuole provare a salvarsi senza passare dai play out e che ora è al sestultimo posto.

Altra sfida incrociata sarà quella tra Castelnuovo e Quarantolese: i blues sono scivolati al quartultimo posto, ma a soli due punti dalla salvezza, mentre i mirandolesi sono quarti e vogliono continuare a sognare gli spareggi promozione. In quinta posizione c’è il Polinago che sarà ospite di una Solierese all’ultima chiamata per poter sperare nella salvezza diretta, avendo sei punti sulla sestultima, mentre il Fiorano, quintultimo, affronterà la sfida diretta in casa della Centese, penultima. Infine la Virtus Camposanto cercherà di rientrare nei play off nella trasferta di domani in casa del Casumaro che si trova ad un punto dai play out e cinque dai play off.