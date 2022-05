Promozione, Girone C: si decide tutto all'ultima per Play Off e Play Out

E’ arrivato all’ultima giornata il Girone C di Promozione, con alcuni giochi ancora da decidere. Sono in bilico infatti i play off, dal momento che, se il Ganaceto dovesse avere la meglio sul Polinago e se il Cavezzo dovesse vincere in casa del Casumaro, gli spareggi promozione non si giocherebbero e i biancoverdi insieme ai biancocelesti passerebbero direttamente alla seconda fase, lasciando fuori i gialloblù della montagna, la Virtus Camposanto (che domani riposa) e la Quarantolese.

Questo perché si creerebbe una voragine di oltre sei punti tra seconda/terza e quarta/quinta. I mirandolesi che rimangono in agguato e devono centrare una vittoria per sperare nei play off, giocheranno in casa della Solierese che invece dovrà a tutti i costi vincere per sperare di andare a giocare almeno i play out. Anche per quanto riguarda gli spareggi salvezza la situazione infatti è la medesima, con il Casumaro e l’Atletico SPM che, vincendo, potrebbero tagliare fuori Centese, Persiceto e Solierese.

La squadra di San Cesario giocherà in casa contro il Fiorano che ha ottenuto la salvezza domenica scorsa, mentre i Bolognesi saranno ospiti del Castelnuovo a cui manca ancora un piccolo passo per la salvezza diretta. I ferraresi della Centese invece giocheranno in casa contro La Pieve Nonantola che, nonostante la vittoria con largo anticipo del campionato, sta continuando a mietere vittime.