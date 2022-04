Promozione, Girone C: scontro diretto tra Atletico SPM e Casumaro

Torna dopo la sosta pasquale il campionato di Promozione e in campo ci saranno anche le modenesi del Girone C per la quartultima giornata di campionato. La Pieve già promossa da tempo ospiterà il Castelnuovo che cerca una vittoria importante per allontanarsi dalla zona play out e avvicinarsi ai play off. Stesso obiettivo anche per l’Atletico SPM che sarà ospite del Casumaro per uno scontro diretto da non perdere. Altro scontro diretto importantissimo per la salvezza sarà quello tra Fiorano e Solierese che si trovano rispettivamente quartultima e terzultima con due punti di distacco.

Il Polinago vorrà invece cercare di entrare negli spareggi promozione e lo farà affrontando una delle ultime due, ovvero il Persiceto; l’altra ultima in classifica, la Centese, sarà invece ospite della Virtus Camposanto che deve difendere la quinta posizione. Nelle zone alte invece sarà da seguire lo scontro diretto tra Cavezzo e Ganaceto che sono separate da due punti in favore dei primi e che potrebbero approfittare anche del turno di riposo della Quarantolese, ora pari punti con i biancoverdi.