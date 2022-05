Promozione, Play Out: domani in campo Atletico SPM e Solierese

Cominciano domani alle 16.30 i play out di Promozione, Girone C, che vedono protagoniste due modenesi: l’Atletico SPM, che ha terminato la regular season al quartultimo posto, affronterà domani la trasferta in casa della Centese, arrivata terzultima; la Solierese invece, arrivata penultima in classifica generale, ospiterà il Casumaro che si è aggiudicato la quintultima posizione nell’ultima giornata di campionato. La formula prevede gara di andata e di ritorno, quest’ultimo in programma per domenica 29 maggio, sempre alle 16.30, e solo al termine dei 180 minuti si saprà chi giocherà ancora in Promozione il prossimo anno.