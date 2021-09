Vince la Quarantolese con l'unico tiro in porta della partita; un'occasione anche per l'Atletico SPM che viene neutralizzata da Giovanelli

Partita che non decolla mai tra Quarantolese e Atletico SPM, complice anche il gran caldo. Le occasioni sono pochissime e i ritmi molto lenti. L’unico gol di giornata arriva al 31’ quandosbaglia un retropassaggio favorendo Gozzi che intercetta velocemente il pallone e va in rete regalando i tre punti alla Quarantolese. Non succede quasi più nulla fino al termine della partita, parte un’occasione per Micheli dell’Atletico SPM che viene parata da Giovanelli.