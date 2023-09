Quarantolese - Castelnuovo 0 - 0 | Tante occasioni, ma nessuno punge

La nuova stagione di Promozione, Girone B, parte con il derby modenese tra Quarantolese e Castelnuovo. Sono subito gli ospiti a farsi sotto e sugli sviluppi di un calcio d'angolo al 4' sfiorano il gol con Carbone che di testa manda alto di poco. Al 7' rispondono i padroni di casa con una lunga rimessa di Malavasi, mischia in area, poi i difensori castelnovesi riescono a mandare in calcio d'angolo.

Al 25' arriva un episodio discutibile, con un'azione insistita dei Blues e tiro dal limite di Fosu che si insacca in rete ma l'arbitro annulla. Nella seconda metà di tempo la Quarantolese alza il baricentro e crea un paio di buone occasioni. L'ultima folata della prima frazione è però per il Castelnuovo con Carbone che di testa impegna Malavasi che risponde presente.

All'avvio della ripresa il Castelnuovo ci prova con Marzillo al 48', ma la sua percussione viene stoppata dai difensori della Quarantolese. Al 52' espulsione di Fosu per doppia ammonizione e ospiti in inferiorità numerica. I padroni di casa provano a portare a casa allora il bottino pieno: al 56' sfiorano la rete con un bel colpo di testa di Malagoli alto di poco, al 59' è Gozzi a provarci su punizione dalla trequarti, ma il portiere del Castelnuovo si oppone deviando in angolo.

All'80' bella percussione di Fontanesi: il suo cross tagliato attraversa tutto lo specchio senza trovare compagni. Gli ultimi 10 minuti vedono l'arrembaggio dei padroni di casa che ci provano in tutti i modi, prima con una mischia che si conclude in calcio d'angolo, poi con il neoentrato Pozzetti il cui cross attraversa pericolosamente l'area ma non arriva il tap-in vincente dei compagni. Pareggio giusto per le due squadre che si dividono la posta in palio.