Pareggio della Quarantolese in casa contro il Casumaro. Tutti e quattro i gol arrivano nella ripresa dopo un primo tempo molto combattuta in cui Quaquarelli rischia anche l’autogol colpendo il palo della propria porta. La prima rete arriva solo dopo l’ora di gioco al 62’ quando il Casumaro trova una serie di deviazioni fortunate che dal tiro da fuori di Battistella portano il pallone sui piedi di Vinci che da due passi deve solo spingere in rete. Il vantaggio dura pochissimo perché tre minuti più tardi Benini atterra Cavicchioli in area ed è calcio di rigore: sul dischetto va Pedrazzoli che non sbaglia. Riesce a ribaltarla poi la Qurantolese che all’84 manda in rete Cavicchioli di testa su una punizione ben tirata da Pedrazzoli. Anche in questo caso il vantaggio dura poco perché all’86’ una disattenzione dei padroni di casa favorisce Testoni che calcia trovando una fortunata deviazione che manda in rete il pallone.