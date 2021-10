Quarantolese - Cavezzo 1 - 1 | I padroni di casa la recuperano al 91'

Termina con una rete a testa l’atteso match tra Quarantolese e Cavezzo. I primi a provarci sono i padroni di casa con Cavicchioli che appostato sul secondo prova a segnare in diagonale su cross di Pisa, ma Schiuma ci arriva e manda in corner. All’8’ risponde Guidetti che prova ad approfittare di una mischia, ma il suo tiro termina alto. Ancora protagonista Schiuma al 37’ quando sventa un’occasione della Quarantolese che ci prova di testa con Cavicchioli su cross di Gozzi dal fondo. Al 42’ cambia il risultato quando viene fischiato un rigore per fallo su El Madi e dal dischetto bomber Balugani non sbaglia.

Nella ripresa si comincia con un’altra bella parata di Schiuma che la prende a terra sul calcio dal limite di Cavicchioli. Al 72’ potrebbe cambiare ancora il risultato quando uno scontro tra Pedrazzoli e Gualdi provoca un altro rigore per il Cavezzo: questa volta sul dischetto va Guidetti che trova la parata di Giovanelli. Ormai il risultato sembra acquisito, ma al 91’, un’azione personale di Cavicchioli, riporta il risultato sul pareggio. Al 93’ c’è ancora tempo per un’altra azione del Cavezzo con El Madi che trova una grande parata di Giovanelli a salvare il risultato.