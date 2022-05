Quarantolese - Ganaceto 1 - 3 | Mirandolesi ancora fuori dai play off, biancoverdi secondi

Torna in seconda posizione il Ganaceto che batte a domicilio la Quarantolese, lasciandola ancora fuori dalla zona play off. I biancoverdi con i tre punti conquistati oggi hanno sorpassato il Cavezzo che non è andato oltre il pareggio contro la Virtus Camposanto. Il vantaggio degli ospiti è arrivato al 3’ con il solito Teggi che ha poi trovato la doppietta personale al 35’ per il raddoppio dei suoi. I mirandolesi hanno accorciato le distanze ad inizio ripresa, al 50’, quando sembrava che la partita potesse cambiare, con la rete di Pagano. Invece gli attacchi dei padroni di casa sono rimasti privi di effetti e all’89’ è arrivato anche il tris per il Ganaceto che ha chiuso le marcature con al rete di Caselli.