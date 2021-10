Quarantolese - La Pieve Nonantola 0 - 1 | Rizzo al 60' garantisce la vetta ai granata

Non molla La Pieve Nonantola che vince ancora e si assicura la vetta della classifica, qualsiasi cosa succeda nelle partite di domani. L’anticipo del sabato pomeriggio è terminato 0-1 per i granata che hanno sconfitto la Quarantolese a domicilio. I mirandolesi rimangono fermi al quinto posto con l’insidia della Virtus Camposanto che con una vittoria nella gara di domani contro la Solierese potrebbe effettuare il sorpasso in classifica. Il primo tempo tra Quarantolese e La Pieve Nonantola è stato equilibrato ed è terminato a reti inviolate, poi a decidere il match è stato un gol al 60’ firmato da Rizzo a cui i padroni di casa non sono riusciti a rispondere.