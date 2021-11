Quarantolese - Persiceto 2 - 3 | Prima vittoria per i bolognesi

Sconfitta casalinga per la Quarantolese che viene superata dal Persiceto alla sua prima vittoria in campionato. A passare in vantaggio sono proprio gli ospiti con Macchiaroli al 15’. Il primo tempo termina 0-1, poi nella ripresa Gozzi recupera il risultato segnando al 74’. Solo due minuti più tardi però i bolognesi tornano in vantaggio quando Cavicchioli segna l’1-2. Due gola in rapidissima sequenza poi quelli di Pedrazzoli per la Quarantolese e di Bonsangue per il Persiceto, entrambi arrivati al secondo minuto di recupero per sancire il finale 2-3.