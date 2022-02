Quarantolese - Virtus Camposanto 1 - 1 | Succede tutto in un quarto d'ora

Lo scontro diretto delle zone alte della classifica finisce con la posta in palio divisa a metà. Un punto che non serve a nessuna delle due formazioni, alla rincorsa ma anche ad un passo dall’uscire dalle zone che contano. Pronti via e la Virtus Camposanto passa in vantaggio quando l’orologio non ha ancora completato il primo giro con Natali. Poco dopo il quarto d’ora di gioco, al 16’, arriva però la reazione della Quarantolese che trova il pareggio con la rete di Cavicchioli. La partita poi rimane in bilico e aperta a tutti i risultati fino al 90’, ma alla fine rimane un pareggio che non convince.