Calcio, Modena: ieri raduno e primi esami, ma non tutti proseguiranno

Giornata importante ieri per i canarini che si sono ritrovati dopo le meritate vacanze per ricominciare il lavoro in vista della prossima stagione in Serie B. In giornata sono state effettuate le prime visite mediche e gli esami di rito, poi i gialloblù inizieranno con le prime sedute di allenamento in città per poi trasferirsi a Fanano dove cominceranno la vera e propria preparazione in ritiro e dove disputeranno sei amichevoli al campo Lotta con ora di inizio alle 17.

Già nei giorni scorsi, anche attraverso le pagine social personali, i giocatori sono apparsi entusiasti e desiderosi di riprendere il lavoro per cominciare questa nuova avventura. Non tutti coloro che hanno preso parte al raduno però vestiranno ancora a lungo la maglia del Modena, infatti la rosa di cui dispone attualmente mister Tesser è troppo folta, calcolando anche i nuovi innesti che arriveranno tra cui ci saranno anche Falcinelli e Diaw, di cui si attende solo l’ufficialità. Per due attaccanti che arrivano, saranno quasi sicuramente Ogunseye e Marotta a lasciare spazio.